Себастьян Фундора травмировал руку. Бой с Китом Турманом получит новую дату
Себастьян Фундора получил травму руки перед боем с Китом Турманом.
Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер.
Поединок за титул чемпиона WBC в первом среднем весе, который должен был состояться 25 октября в Лас-Вегасе, будет перенесен на другую дату.
Фундора (23-1-1) в последний раз выступал в июле, когда досрочно победил Тимофея Цзю.
Турман (31-1) в марте нокаутировал Брока Джарвиса.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Майка Коппинджера
