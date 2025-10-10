1

Себастьян Фундора травмировал руку. Бой с Китом Турманом получит новую дату

Себастьян Фундора получил травму руки перед боем с Китом Турманом.

Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер.

Поединок за титул чемпиона WBC в первом среднем весе, который должен был состояться 25 октября в Лас-Вегасе, будет перенесен на другую дату.

Фундора (23-1-1) в последний раз выступал в июле, когда досрочно победил Тимофея Цзю.

Турман (31-1) в марте нокаутировал Брока Джарвиса.

Тим Цзю опять проиграл, хотя обещал «срубить дерево» – его угол остановил избиение

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Майка Коппинджера
logoСебастьян Фундора
logoКит Турман
logoбокс
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Деон Николсон сообщил об отмене поединка против Артура Бетербиева
1сегодня, 14:20
Джозеф Паркер: «Если Усик будет доступен – разобью ему лицо»
3вчера, 17:20
Тим Цзю – о поражении в реванше с Фундорой: «Нужно было изменить тактику. Думал, что он будет отступать, а он, наоборот, давил. Сделал перестановки в команде»
424 сентября, 18:17
Главные новости
Чарльз Оливейра: «Я восхищаюсь Джонсом. Но если Перейра попадет по нему, то он окажется в нокауте»
2сегодня, 17:30
Опубликован официальный постер UFC 322. Турнир возглавит титульный бой Маддалены и Махачева
4сегодня, 16:20Фото
Халил Раунтри: «Двалишвили провел пятираундовый спарринг прямо перед боем с Сэндхагеном. Я такого никогда не видел»
17сегодня, 15:30
Деон Николсон сообщил об отмене поединка против Артура Бетербиева
1сегодня, 14:20
Взвешивание перед UFC Rio: Оливейра и Гамрот показали одинаковые цифры, Фигейредо и Джексон – тоже
1сегодня, 13:25
UFC Rio: Оливейра против Гамрота, Фигейредо – Джексон и другие бои
сегодня, 13:10
Даниэль Кормье: «Если Перейра победит Джонса, то окончательно закрепит за собой статус величайшего бойца»
14сегодня, 11:55
Оливейра хочет подраться с Конором на турнире UFC в Белом доме: «Это было бы нечто грандиозное»
8сегодня, 11:05
Анатолий Малыхин: «Меня удивило, сколько наших сограждан обрадовались поражению Анкалаева. Раньше была сплоченность»
26сегодня, 10:25
UFC 321: Аспиналл против Гана, Волков – Алмейда и другие бои
сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30