  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Шон Брэди: «Хантер Кэмпбелл сказал, что им плевать на рейтинги. UFC поставят того, кого они хотят видеть в бою за пояс»
0

Шон Брэди: «Хантер Кэмпбелл сказал, что им плевать на рейтинги. UFC поставят того, кого они хотят видеть в бою за пояс»

Шон Брэди рассказал, как в UFC подбирают претендентов на титульные бои.

«Они сказали мне, что Моралес – единственный боец, который доступен, если я хочу подраться в этом году. У него 18-0, мне все равно придется подраться с ним рано или поздно.

Хантер Кэмпбелл сказал, что им плевать на рейтинги. UFC поставят того, кого они хотят видеть в бою за пояс», – сказал боец UFC Шон Брэди.

Шон Брэди и Майкл Моралес проведут поединок в полусреднем весе в ночь на 16 ноября на UFC 322.

В марте Брэди досрочно победил Леона Эдвардса. У Шона 18 побед и одно поражение в MMA. Моралес в мае нокаутировал Гилберта Бернса, у него 18 побед на профессиональном уровне.

Брэди – о поединке с Моралесом: «Как только я с ним разберусь, точно получу титульный шанс. Без вариантов»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: SteadyPicks
logoUFC
Майкл Моралес
logoMMA
logoШон Брэди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шон Брэди и Майкл Моралес подерутся на UFC 322 (Марсель Дорфф)
214 октября, 08:25
Шон Брэди: «Приход Махачева развалит весь полусредний дивизион»
330 августа, 08:03
Хабиб – о соперниках Махачева в полусреднем весе: «Шавкат, Белал и Маддалена»
1425 августа, 13:57
Главные новости
Илия Топурия: «Пока нет официальных планов, но с кем бы мы ни встретились, всех примем с любовью»
35 минут назад
Нолан похвалил Скалу за «Крушащую машину»: «Он невероятно сыграл. Думаю, фильм поймут лучше со временем»
1сегодня, 08:05Кино
Алекс Перейра: «Анкалаев почувствовал бы себя дерьмом, если бы знал, с какими травмами я выходил драться»
5сегодня, 07:37
Ирину Алексееву исключили из ростера UFC после третьего подряд поражения
3сегодня, 07:22
Фрэнк Уоррен: «Фьюри хочет драться с Усиком. Он только об этом и говорит»
9вчера, 18:35
Хамзат Чимаев: «Хочется за второй пояс подраться с Перейрой. Если в стойке не заигрываться, очень удобный соперник»
11вчера, 16:51
Вальтер Уокер подерется с Луи Сазерлендом 25 октября на UFC 321
вчера, 15:38
Хамзат Чимаев: «Царукян не уступает Топурии в ударной технике. Этот бой – 50 на 50»
5вчера, 15:12
Ренье де Риддер: «Если выиграю у Аллена, буду драться за титул с Хамзатом. Возможно, даже смогу его перевести»
3вчера, 14:39
Хамзат Чимаев: «Много раз хотел завершить карьеру. Но старший брат, дорогой Рамзан Ахматович, всегда поддерживал и говорил: «Ты станешь чемпионом»
10вчера, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30