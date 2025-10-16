Шон Брэди: «Хантер Кэмпбелл сказал, что им плевать на рейтинги. UFC поставят того, кого они хотят видеть в бою за пояс»

Шон Брэди рассказал, как в UFC подбирают претендентов на титульные бои.

«Они сказали мне, что Моралес – единственный боец, который доступен, если я хочу подраться в этом году. У него 18-0, мне все равно придется подраться с ним рано или поздно.

Хантер Кэмпбелл сказал, что им плевать на рейтинги. UFC поставят того, кого они хотят видеть в бою за пояс», – сказал боец UFC Шон Брэди.

Шон Брэди и Майкл Моралес проведут поединок в полусреднем весе в ночь на 16 ноября на UFC 322.

В марте Брэди досрочно победил Леона Эдвардса. У Шона 18 побед и одно поражение в MMA . Моралес в мае нокаутировал Гилберта Бернса, у него 18 побед на профессиональном уровне.

Брэди – о поединке с Моралесом: «Как только я с ним разберусь, точно получу титульный шанс. Без вариантов»