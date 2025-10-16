Илия Топурия: «Пока нет официальных планов, но с кем бы мы ни встретились, всех примем с любовью»
Илия Топурия сказал, что пока не знает имя следующего соперника.
«У нас пока нет официальных планов, но с кем бы ни встретились, мы всех примем с любовью», – написал чемпион UFC Илия Топурия.
Илия Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Следующем соперником Топурии может стать Джастин Гейджи.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
