Илия Топурия: «Пока нет официальных планов, но с кем бы мы ни встретились, всех примем с любовью»

Илия Топурия сказал, что пока не знает имя следующего соперника.

«У нас пока нет официальных планов, но с кем бы ни встретились, мы всех примем с любовью», – написал чемпион UFC Илия Топурия .

Илия Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Следующем соперником Топурии может стать Джастин Гейджи.

Уайт – о бое Топурии на UFC 324: «Это возможно»