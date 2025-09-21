Андрей Орловский: «У меня трижды диагностировали рак. Последний – в этом году. Онколог сказал, что это может быть не последний раз»

Бывший боец UFC Андрей Орловский рассказал о проблемах со здоровьем.

«У меня трижды диагностировали рак. И мой онколог сказал, что это может быть не последний раз, потому что у него был пациент – надеюсь, что не буду таким же, – у которого был рак 17 раз. Я думаю, очень важно направлять людей, которые сейчас сталкиваются с проблемами со здоровьем: рак или что-то в этом роде. Не теряйте надежду и возможность для восстановления.

Когда я узнал о первом раке, то подумал: «Черт». Я был один, мне было наплевать. Но во второй и третий раз у меня уже были дети, я был напуган. Последний рак, который у меня был, диагностировали в этом году. У меня была операция 22 февраля, а уже месяц спустя я дебютировал в лиге Dirty Boxing Championship, выиграв бой техническим нокаутом», – признался экс-боец UFC Андрей Орловский .

46-летний Орловский выступал в UFC с 2014-го по 2024-й.

