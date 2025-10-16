Муслим Салихов подерется с сербом Урошем Медичем 9 ноября в Лас-Вегасе
Муслим Салихов проведет следующий бой 9 ноября в Лас-Вегасе.
Соперником Салихова на турнире серии UFC Fight Night станет серб Урош Медич.
41-летний Муслим Салихов в прошлом бою вырубил Карлоса Леала за 42 секунды на UFC Abu Dhabi. Это была четвертая подряд победа Салихова в UFC.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
