Муслим Салихов подерется с сербом Урошем Медичем 9 ноября в Лас-Вегасе

Муслим Салихов проведет следующий бой 9 ноября в Лас-Вегасе.

Соперником Салихова на турнире серии UFC Fight Night станет серб Урош Медич.

41-летний Муслим Салихов в прошлом бою вырубил Карлоса Леала за 42 секунды на UFC Abu Dhabi. Это была четвертая подряд победа Салихова в UFC.

Король кунг-фу из Дагестана в 41 вырубает в UFC молодых соперников. Мы с ним поговорили

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
