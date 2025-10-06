Аспиналл – о будущем Перейры: «Он очень уверенно победил. Знаю, что Алекс говорил о желании перейти в тяжелый вес. Посмотрим, что хотят сделать UFC»

Том Аспиналл прокомментировал победу Перейры над Анкалаевым.

«Перейра выглядит огромным. Он очень уверенно победил.

Знаю, что Алекс говорил о желании перейти в тяжелый вес. Посмотрим, что хотят сделать UFC», – сказал чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл .

Напомним, Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева на UFC 320. После боя Алекс заявил о желании подраться в тяжелом весе с Джоном Джонсом .

