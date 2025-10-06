Аспиналл – о будущем Перейры: «Он очень уверенно победил. Знаю, что Алекс говорил о желании перейти в тяжелый вес. Посмотрим, что хотят сделать UFC»
Том Аспиналл прокомментировал победу Перейры над Анкалаевым.
«Перейра выглядит огромным. Он очень уверенно победил.
Знаю, что Алекс говорил о желании перейти в тяжелый вес. Посмотрим, что хотят сделать UFC», – сказал чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл.
Напомним, Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева на UFC 320. После боя Алекс заявил о желании подраться в тяжелом весе с Джоном Джонсом.
Перейра – в соцсетях: «Когда бизнесмен, который не был спортсменом, хочет продвинуть себя ради славы и денег, ты в клетке рискуешь жизнью. А он смеется снаружи»
Издевательство от Перейры: наказал Анкалаева и повторил жест, которым уже праздновал чемпионство
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости