0

Головкин – о возможном возврашении: «Да, почему бы и нет? Когда и с кем? Это тайна»

Геннадий Головкин высказался о возможном возвращении в бокс.

«Возвращение на ринг? Да, почему бы и нет? Но когда это может произойти и с кем? Это тайна», – сказал экс-чемпион мира Геннадий Головкин.

43-летний казахстанец провел последний бой в 2022 году – проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.

Умер Рикки Хаттон – в 46. Хотя в декабре планировал вернуться в бокс

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BoxingScene
logoбокс
logoГеннадий Головкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия – Кроуфорду: «Память тебя подводит, скоро подведет и подбородок. Буду представлять все ММА-сообщество в бою с тобой»
17сегодня, 15:00
Сергей Ковалев: «Канело во второй раз промахнулся с соперником. Кроуфорд – красава»
3сегодня, 13:27
Теренс Кроуфорд: «Флойд был лучшим бойцом в свою эпоху, а я лучший в свою»
1сегодня, 12:57
Главные новости
Роман Копылов подерется с Грегори Родригесом 15 ноября на UFC 322
122 минуты назад
Соннен назвал Имавова «Имановым», сказав, что он главный претендент на титульник. Нассурдин ответил: «Возможно, но ему нужно пройти меня»
3сегодня, 16:38
Топурия – Кроуфорду: «Память тебя подводит, скоро подведет и подбородок. Буду представлять все ММА-сообщество в бою с тобой»
17сегодня, 15:00
Президент АСА: «Зачем Шлеменко дальше дерется? Зачем портит карьеру? Если Александру нравится пояс АСА - я подарю ему его»
3сегодня, 14:38
Менеджер Анкалаева – о переходе в тяжелый вес: «Магомед – хозяин своего тела. Намерение есть»
3сегодня, 14:12
Сергей Ковалев: «Канело во второй раз промахнулся с соперником. Кроуфорд – красава»
3сегодня, 13:27
Теренс Кроуфорд: «Флойд был лучшим бойцом в свою эпоху, а я лучший в свою»
1сегодня, 12:57
Энтони Эрнандес: «Хочу извиниться перед UFC, де Риддером и всеми, кто ждал поединка»
сегодня, 11:59
Бой Кроуфорд – Канело на Netflix просмотрели более 41 млн зрителей. Бой Тайсона и Пола смотрели 108 млн
9сегодня, 11:09
Мовсар Евлоев: «Диего Лопес, давай устроим реванш. Или я могу подраться с Лероном Мерфи»
7сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
сегодня, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30