Головкин – о возможном возврашении: «Да, почему бы и нет? Когда и с кем? Это тайна»

Геннадий Головкин высказался о возможном возвращении в бокс.

«Возвращение на ринг? Да, почему бы и нет? Но когда это может произойти и с кем? Это тайна», – сказал экс-чемпион мира Геннадий Головкин .

43-летний казахстанец провел последний бой в 2022 году – проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.

