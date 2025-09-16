Головкин – о возможном возврашении: «Да, почему бы и нет? Когда и с кем? Это тайна»
Геннадий Головкин высказался о возможном возвращении в бокс.
«Возвращение на ринг? Да, почему бы и нет? Но когда это может произойти и с кем? Это тайна», – сказал экс-чемпион мира Геннадий Головкин.
43-летний казахстанец провел последний бой в 2022 году – проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BoxingScene
