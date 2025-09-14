Райан Гарсия: «Кроуфорд доказал, что, возможно, он один из лучших, кто когда-либо надевал перчатки»

Райан Гарсия впечатлен победой Кроуфорда над Канело.

«Кроуфорд доказал, что, он, возможно, один из лучших, кто когда-либо надевал перчатки», – сказал экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия .

Напомним, Теренс Кроуфорд единогласным решением судей победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

