Райан Гарсия: «Кроуфорд доказал, что, возможно, он один из лучших, кто когда-либо надевал перчатки»
Райан Гарсия впечатлен победой Кроуфорда над Канело.
«Кроуфорд доказал, что, он, возможно, один из лучших, кто когда-либо надевал перчатки», – сказал экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.
Напомним, Теренс Кроуфорд единогласным решением судей победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.
Судейские карточки боя Канело – Кроуфорд: Теренс проигрывал после трех раундов
Райан Гарсия: «Обожаю стиль Кроуфорда, он настоящий зверь. Но Канело все равно победит»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Райана Гарсии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости