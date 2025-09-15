Дрозд не поддерживает идею поединка Бивола и Кроуфорда: «Не вижу пересечений между ними в силу разных весовых категорий»

Григорий Дрозд оценил идею поединка Дмитрия Бивола и Теренса Кроуфорда.

«Кроуфорд меньше Бивола. Учитывая современные тенденции, если идти за наследием, говорить о суперогромном чеке и невероятном поединке в рамках спорта, то этом можно обсуждать. Но я не вижу пересечений между Кроуфордом и Биволом в силу разных весовых категорий.

Два крутейших боксера. Потенциал у поединка есть. Нужно ли бросать Кроуфорду вызов? Не думаю. Лично ему это делать не нужно. Все, что он хотел, на сегодняшний день доказал. Я не поддерживаю. Но будет интересно, если встреча состоится», – сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд .

Вчера Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Бивол владеет пояса в полутяжелой категории. Дивизионы разделяют три килограмма.

