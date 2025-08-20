Боец ACA Туменов: «Кроуфорда, Канело, Усика и Иноуэ легко переучить на ММА»

Боец ACA Биберт Туменов рассказал, кто из боксеров мог бы выступать в ММА.

– Кого из современных боксеров будет легче всего переучить на ММА?

– Терренса Кроуфорда, Канело , Александра Усика , Наою Иноуэ.

– Почему под ММА подходит стиль Усика?

– Он много двигается и не будет застаиваться перед соперником. Если поработать над защитой от борьбы, то его будет тяжело поймать возле сетки. То же самое можно сказать про Ломаченко.

– У кого из бойцов ММА лучшая техника для бокса?

– Илия Топурия , Алекс Перейра , Петр Ян . Часто называют Дастина Порье, но он бы не смог выступать по боксу. У него небоксерское тело, оно заточено под ММА. В ближнем бою он бы не смог перекрыться, – сказал боец ACA Биберт Туменов.

«Бокс Топурии – это 7 из 10, а у Порье небоксерское тело». Как боксеру выжить в ММА