Порье хочет провести боксерский поединок с Диазом: «Единственный бой, который я бы принял»

Дастин Порье сказал, что хочет провести боксерский поединок с Нейтом Диазом.

«Zuffa Boxing. 12 раундов. Я и Натаниэль. Я бы сделал это. Единственный бой, который я бы принял», – написал экс-боец UFC Дастин Порье.

Порье объявил о завершении профессиональной карьеры после поединка против Макса Холлоуэя, который состоялся 20 июля в главном событии UFC 318. Дастин выступал в UFC c 2011 года, а в MMA – c 2009-го. Его рекорд – 30-10-1. Порье трижды дрался за полноценный пояс UFC в легком весе, но ни разу не выиграл.

