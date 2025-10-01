Матеуш Гамрот: «Не боюсь бороться и драться с Оливейрой. Еду в Рио, чтобы занять его место»

Матеуш Гамрот уверен в себе перед боем с Чарльзом Оливейрой.

«Оливейра, конечно, один из величайших в дивизионе, но я совершенно готов к этому поединку. Не боюсь бороться с ним на земле или обмениваться ударами в стойке. На мне нет давления. Бог дал мне возможность проявить себя. Я еду в Рио и хочу занять его место», – сказал боец UFC Матеуш Гамрот .

Напомним, Чарльз Оливейра подерется с Матеушем Гамротом в главном событии UFC Rio 11 октября.

