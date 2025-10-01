Матеуш Гамрот: «Не боюсь бороться и драться с Оливейрой. Еду в Рио, чтобы занять его место»
Матеуш Гамрот уверен в себе перед боем с Чарльзом Оливейрой.
«Оливейра, конечно, один из величайших в дивизионе, но я совершенно готов к этому поединку. Не боюсь бороться с ним на земле или обмениваться ударами в стойке. На мне нет давления. Бог дал мне возможность проявить себя. Я еду в Рио и хочу занять его место», – сказал боец UFC Матеуш Гамрот.
Напомним, Чарльз Оливейра подерется с Матеушем Гамротом в главном событии UFC Rio 11 октября.
Чарльз Оливейра: «Гамрот, спасибо, что принял бой. Остальные только трепались и просто хотели шумихи»
Матеуш Гамрот: «Несколько месяцев назад UFC пытались свести меня с Царукяном, но Арман отказался. Зато предложил поединок по грэпплингу»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
