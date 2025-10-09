1

Джозеф Паркер: «Если Усик будет доступен – разобью ему лицо»

Джозеф Паркер высказался о возможном бое против Александра Усика.

«Как мы знаем, он травмирован, не так ли? Что-то происходит, поэтому он получил отсрочку от WBO. Он великий чемпион и достиг невероятных результатов. Но мы хотим больше движения в отношении мировых титулов. Так что, Усик, давай, друг. 

Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной», – сказал боксер Джозеф Паркер.

WBO обязала Александра Усика защитить пояс против победителя боя Джозеф Паркер – Фабио Уордли, который состоится 25 октября в Лондоне.

Паркер считает, что Усик избегает его: «Не знаю, почему он это делает. Не думаю, что из-за страха, ведь он дрался со всеми»

