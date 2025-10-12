Жозе Альдо завершил карьеру в 39 лет
Бывший чемпион UFC в полулегком весе и член зала славы лиги Жозе Альдо объявил о завершении карьеры на турнире в Рио-де-Жанейро.
Альдо выступал в UFC с 2011 года и семь раз защищал титул полулегкого дивизиона. Последний раз он дрался в мае-2025, когда проиграл Айманну Захаби.
Всего в MMA Альдо провел 42 боя, рекорд – 32-10.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости