Жозе Альдо завершил карьеру в 39 лет

Бывший чемпион UFC в полулегком весе и член зала славы лиги Жозе Альдо объявил о завершении карьеры на турнире в Рио-де-Жанейро.

Альдо выступал в UFC с 2011 года и семь раз защищал титул полулегкого дивизиона. Последний раз он дрался в мае-2025, когда проиграл Айманну Захаби.

Всего в MMA Альдо провел 42 боя, рекорд – 32-10.

Ну как не любить Жозе Альдо?