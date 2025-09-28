  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Лебзяк – о непобедимости Усика в тяжелом дивизионе: «У соперников очень слабая школа бокса. Они знают какие-то азы, но еще где-то в пятом-шестом классе учатся, Александр уже в университете»
1

Лебзяк – о непобедимости Усика в тяжелом дивизионе: «У соперников очень слабая школа бокса. Они знают какие-то азы, но еще где-то в пятом-шестом классе учатся, Александр уже в университете»

Александр Лебзяк объяснил, почему Усика не могут победить.

«Почему Усика никто не может победить в тяжелом весе? У соперников очень слабая школа бокса. Они знают какие-то азы, но еще где-то в пятом-шестом классе учатся, а Усик уже в университете.

По классу бокса ему нет равных. Усик выделяется. Он примерно как Мохаммед Али. Ростом и фактурой похож. Понятно, что у них разные манеры боя, но есть похожие моментики», – сказал олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк.

Усик выиграл все 24 поединка на профессиональном уровне в боксе. Восемь последних боев Александр провел в тяжелом весе.

Усик готов драться с Полом: «Скоро закрою главу под названием «Бокс» и буду ждать тебя в клетке»

Усику отложили защиту титула из-за травмы, а он танцует и играет в футбол. Как же так?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
logoАлександр Лебзяк
logoбокс
logoАлександр Усик
logoМохаммед Али
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Федора Емельяненко: «Усику нечего делать в ММА, учитывая его возраст. Будет здорово, если он продержится минуту в поединке против базового борца»
4сегодня, 10:20
Мурат Гассиев: «Кто смог бы остановить Усика? Любой из топ-20 рейтинга. Можно один шальной удар пропустить – и все»
3425 сентября, 12:25
Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P по версии ESPN
18 сентября, 17:08
Главные новости
Бенуа Сен-Дени подерется с Бенеилом Дариушем на UFC 322 (RMC Sport Combat)
3сегодня, 13:43
Вадим Немков: «Готовлюсь к Феррейре с августа. Изначально в PFL сказали, что бой могут назначить на ноябрь»
2сегодня, 13:04
Халил Раунтри: «После моего боя с Прохазкой люди должны говорить: «Этот парень абсолютно точно заслуживает титульник. Видел его выступление против Иржи?»
3сегодня, 11:59
Малыхин – о Чимаеве: «Для пацанов из индустрии, понятно, что он наш. Но если брать документацию, то Хамзат не россиянин»
5сегодня, 11:06
Двалишвили – о поединке Махачева и Маддалены: «Джек – отличный боец. Но Ислам хитер. Будет тяжело, но он может победить»
1сегодня, 10:51
Магомед Анкалаев: «Реванш – это не шанс Перейры исправиться, а моя возможность его финишировать»
5сегодня, 10:38
Тренер Федора Емельяненко: «Усику нечего делать в ММА, учитывая его возраст. Будет здорово, если он продержится минуту в поединке против базового борца»
4сегодня, 10:20
Двалишвили – о Чимаеве: «Не хочу драться с Хамзатом. Если кто-то решится на это, то ему придется очень хорошо изучить джиу-джитсу»
5сегодня, 09:44
Ульберг оставил послание Анкалаеву и Перейре: «Я иду!»
5сегодня, 09:14
Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»
6сегодня, 07:59
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30