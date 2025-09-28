Лебзяк – о непобедимости Усика в тяжелом дивизионе: «У соперников очень слабая школа бокса. Они знают какие-то азы, но еще где-то в пятом-шестом классе учатся, Александр уже в университете»

Александр Лебзяк объяснил, почему Усика не могут победить.

«Почему Усика никто не может победить в тяжелом весе? У соперников очень слабая школа бокса. Они знают какие-то азы, но еще где-то в пятом-шестом классе учатся, а Усик уже в университете.

По классу бокса ему нет равных. Усик выделяется. Он примерно как Мохаммед Али. Ростом и фактурой похож. Понятно, что у них разные манеры боя, но есть похожие моментики», – сказал олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк .

Усик выиграл все 24 поединка на профессиональном уровне в боксе. Восемь последних боев Александр провел в тяжелом весе.

