Перейра – о тренировках с Сигалом: «Стивен изменил мой разум. Он показал эффективные приемы, которые я уже пробовал в боях»
Алекс Перейра рассказал об опыте тренировок со Стивеном Сигалом.
«Тренироваться со Стивеном Сигалом было потрясающе. Это мастер боевых искусств. Он показал мне очень эффективные приемы, которые я уже пробовал использовать в боях.
Сигал немного изменил мой разум. Это было круто. Мне понравилось обмениваться с ним идеями и мыслями. Мы здорово провели время», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
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