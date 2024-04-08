Перейра – о тренировках с Сигалом: «Стивен изменил мой разум. Он показал эффективные приемы, которые я уже пробовал в боях»

Алекс Перейра рассказал об опыте тренировок со Стивеном Сигалом.

«Тренироваться со Стивеном Сигалом было потрясающе. Это мастер боевых искусств. Он показал мне очень эффективные приемы, которые я уже пробовал использовать в боях.

Сигал немного изменил мой разум. Это было круто. Мне понравилось обмениваться с ним идеями и мыслями. Мы здорово провели время», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

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