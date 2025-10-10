Сын Рэмпейджа Джексона не признал вину по делу об избиении рестлера.

Ранее 25-летнему Радже Джексону было предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Предварительное слушание по делу состоится 24 ноября – ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что 23 августа Раджа Джексон напал на профессионального рестлера Стюарта Смита во время мероприятия Knokx Pro Wrestling. Смит получил черепно-мозговую травму и провел несколько дней в реанимации.

В прошлом месяце полиция Лос-Анджелеса арестовала Джексона, но его отпустили под залог в $50 тысяч.

