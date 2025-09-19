Полиция арестовала сына Рэмпейджа Джексона за нападение на рестлера
Полиция арестовала сына Рэмпейджа Джексона за нападение на рестлера.
Согласно записями тюрьмы округа Лос-Анджелес, 25-летний Раджа Джексон был арестован в четверг. Известно, что речь идет о тяжком преступлении – но подробные детали обвинения не разглашаются.
Джексон заключен под стражу с залогом в $50 тысяч.
Напомним, что 23 августа Раджа Джексон избил профессионального рестлера Стюарта Смита во время мероприятия Knokx Pro Wrestling. Смит получил черепно-мозговую травму и провел несколько дней в реанимации.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: USA Today
