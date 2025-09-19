Полиция арестовала сына Рэмпейджа Джексона за нападение на рестлера.

Согласно записями тюрьмы округа Лос-Анджелес, 25-летний Раджа Джексон был арестован в четверг. Известно, что речь идет о тяжком преступлении – но подробные детали обвинения не разглашаются.

Джексон заключен под стражу с залогом в $50 тысяч.

Напомним, что 23 августа Раджа Джексон избил профессионального рестлера Стюарта Смита во время мероприятия Knokx Pro Wrestling. Смит получил черепно-мозговую травму и провел несколько дней в реанимации.

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову