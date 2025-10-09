2

Сыну Рэмпейджа Джексона предъявили обвинение. Открыто уголовное дело за избиение рестлера

Сыну Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Радже предъявили обвинение.

Радже Джексону предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений.

7 октября В Калифорнии открыли уголовное дело за избиение профессионального рестлера Сайко Стью в августе на шоу Knokx Pro Wrestling. Смит получил черепно-мозговую травму и провел несколько дней в реанимации.

Если Раджу признают виновным, он может получить срок в тюрьме. В прошлом месяце полиция Лос-Анджелеса арестовала Джексона, но он был отпущен под залог в $50 тысяч. 

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Los Angeles Times
