MrBeast хочет помочь рестлеру, которого избил сын Рэмпейджа: «Этот парень был ветераном, рестлинг для него – средство борьбы с ПТСР»

MrBeast хочет помочь рестлеру Стюарту Смиту.

«На это больно смотреть. Я читал, что этот парень был ветераном, он использовал рестлинг как средство борьбы с ПТСР.

Если кто-то знает, как я могу помочь, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я могу помочь с оплатой больничных счетов», – написал блогер MrBeast.

Во время мероприятия Knokx Pro Wrestling в Калифорнии сын Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Раджа избил рестлера Стюарта Смита. Позже полиция начала расследование . Сообщалось, что Смит задыхался собственной кровью и зубами» после избиения.

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову