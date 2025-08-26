MrBeast хочет помочь рестлеру, которого избил сын Рэмпейджа: «Этот парень был ветераном, рестлинг для него – средство борьбы с ПТСР»
MrBeast хочет помочь рестлеру Стюарту Смиту.
«На это больно смотреть. Я читал, что этот парень был ветераном, он использовал рестлинг как средство борьбы с ПТСР.
Если кто-то знает, как я могу помочь, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я могу помочь с оплатой больничных счетов», – написал блогер MrBeast.
Во время мероприятия Knokx Pro Wrestling в Калифорнии сын Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Раджа избил рестлера Стюарта Смита. Позже полиция начала расследование. Сообщалось, что Смит задыхался собственной кровью и зубами» после избиения.
Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер MrBeast
