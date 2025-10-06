Уиттакер – о положении Анкалаева в UFC: «Там его не любят с первых боев. Ему придется пройти обратно через мясорубку»

Уиттакер считает, что Анкалаеву будет трудно вернуться в титульную гонку.

«UFC не любит этого парня с первых боев. Ему придется пройти обратно через мясорубку, то есть через весь дивизион», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер .

Напомним, Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре в главном событии UFC 320.

Магомед Анкалаев: «Если Аллах испытал меня поражением, значит хочет закалить. Тем, кто остался рядом – спасибо. Тем, кто отвернулся – тоже спасибо»