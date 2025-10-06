Уиттакер – о положении Анкалаева в UFC: «Там его не любят с первых боев. Ему придется пройти обратно через мясорубку»
Уиттакер считает, что Анкалаеву будет трудно вернуться в титульную гонку.
«UFC не любит этого парня с первых боев. Ему придется пройти обратно через мясорубку, то есть через весь дивизион», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.
Напомним, Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре в главном событии UFC 320.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMArcade Podcast
