Магомед Анкалаев: «Если Аллах испытал меня поражением, значит хочет закалить. Тем, кто остался рядом – спасибо. Тем, кто отвернулся – тоже спасибо»
Первый комментарий Магомеда Анкалаева после поражения Алексу Перейре.
«Если Аллах испытал меня поражением, значит хочет закалить. Я склоняюсь перед его волей, но не перед трудностями.
Тем, кто остался рядом – спасибо. Тем, кто отвернулся – тоже спасибо. Ведь Аллах очищает путь не только от слабости, но и от лишних людей», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Анкалаев досрочно проиграл Перейре в главном поединке UFC 320.
Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?
Анкалаев все сделал неправильно. Кажется, шансов вернуть пояс UFC почти нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Магомеда Анкалаева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости