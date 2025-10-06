Магомед Анкалаев: «Если Аллах испытал меня поражением, значит хочет закалить. Тем, кто остался рядом – спасибо. Тем, кто отвернулся – тоже спасибо»

Первый комментарий Магомеда Анкалаева после поражения Алексу Перейре.

«Если Аллах испытал меня поражением, значит хочет закалить. Я склоняюсь перед его волей, но не перед трудностями.

Тем, кто остался рядом – спасибо. Тем, кто отвернулся – тоже спасибо. Ведь Аллах очищает путь не только от слабости, но и от лишних людей», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, Анкалаев досрочно проиграл Перейре в главном поединке UFC 320.

