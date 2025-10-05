Дана Уайт: «Двалишвили – лучший боец в истории легчайшего веса»

Дана Уайт назвал Мераба Двалишвили величайшим бойцом легчайшего веса.

«Посмотрев этот бой, могу сказать, что Двалишвили – лучший боец в истории легчайшего веса.

Кори – очень крутой парень. Это был не самый захватывающий бой вечера, но Мераб доминировал», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Напомним, Двалишвили победил Кори Сэндхагена в главном событии UFC 320. У него 14 подряд побед в промоушене.

