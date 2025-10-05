Двалишвили – о рекорде по количеству тейкдаунов в титульном бою: «Знал, что делаю. В какой-то момент я их проводил просто для того, чтобы поставить рекорд»

Двалишвили признался, что проводил тейкдауны против Кори Сэндхагена ради рекорда.

«Да, я знал, что делаю. У меня 20 тейкдаунов в титульном поединке. Это, конечно, хорошо. В какой-то момент я их делал просто для того, чтобы поставить рекорд», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, в бою с Сэндхагеном Двалишвили провел 20 тейкдаунов – это новый рекорд UFC для пятираундовых боев и второй результат в истории. На первом месте – Хабиб Нурмагомедов с 21 тейкдауном против Абеля Трухильо в трехраундовом бою.

