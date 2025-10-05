Перейра – о дальнейших планах в UFC: «Хочу получить более серьезный вызов в тяжелом весе, и это в принципе все»

Алекс Перейра намерен перейти в тяжелый дивизион UFC.

«Хочу получить более серьезный вызов в тяжелом весе, и это в принципе все», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Перейра победил Магомеда Анкалаева в поединке за титул чемпиона полутяжелого веса UFC. В 2022-м Перейра выиграл пояс среднего дивизиона.

