Перейра – о дальнейших планах в UFC: «Хочу получить более серьезный вызов в тяжелом весе, и это в принципе все»
Алекс Перейра намерен перейти в тяжелый дивизион UFC.
«Хочу получить более серьезный вызов в тяжелом весе, и это в принципе все», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Перейра победил Магомеда Анкалаева в поединке за титул чемпиона полутяжелого веса UFC. В 2022-м Перейра выиграл пояс среднего дивизиона.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
