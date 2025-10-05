Прохазка верит, что может победить Перейру: «Не сомневаюсь, что найду способ одолеть Алекса в третьем бою»

Иржи Прохазка считает, что может победить Алекса Перейру.

«Может быть, вы мне еще не верите, но зато верю я. Не сомневаюсь, что найду способ одолеть Алекса в третьем бою», – сказал экс-чемпион UFC Иржи Прохазка .

Напомним, Прохазка дважды нокаутом проиграл Перейре в боях за титул полутяжелого веса.

