Уайт – о возможном переходе Перейры в тяжелый дивизион: «В полутяжах еще есть бои. Но посмотрим»

Дана Уайт не уверен, что Алексу Перейре стоит переходить в тяжелый вес.

«Переход Перейры в тяжелый вес? Я не знаю. Здесь, в этом дивизионе, все еще есть бои. Но посмотрим», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Напомним, Алекс Перейра победил Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320 и вернул пояс чемпиона полутяжелого веса.

Магомед Анкалаев проиграл во второй раз в карьере – прервалась победная серия с 2018 года

Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева за 1,5 минуты – забил локтями в партере