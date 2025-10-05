Уайт – о возможном переходе Перейры в тяжелый дивизион: «В полутяжах еще есть бои. Но посмотрим»
Дана Уайт не уверен, что Алексу Перейре стоит переходить в тяжелый вес.
«Переход Перейры в тяжелый вес? Я не знаю. Здесь, в этом дивизионе, все еще есть бои. Но посмотрим», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Алекс Перейра победил Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320 и вернул пояс чемпиона полутяжелого веса.
Магомед Анкалаев проиграл во второй раз в карьере – прервалась победная серия с 2018 года
Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева за 1,5 минуты – забил локтями в партере
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
