Чимаев вызвал Перейру: «Мы должны закончить наши дела»
Хамзат Чимаев вызвал Алекса Перейру .
«Алекс, поздравляю. Сейчас мы должны закончить наши дела», – написал в соцсетях чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, Перейра вернул титул чемпиона полутяжелого веса, победив Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320. После боя Алекс заявил о желании перейти в тяжелый дивизион.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
