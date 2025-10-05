Чимаев вызвал Перейру: «Мы должны закончить наши дела»

Хамзат Чимаев вызвал Алекса Перейру .

«Алекс, поздравляю. Сейчас мы должны закончить наши дела», – написал в соцсетях чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев .

Напомним, Перейра вернул титул чемпиона полутяжелого веса, победив Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320. После боя Алекс заявил о желании перейти в тяжелый дивизион.

