Аспиналл – о давлении из-за первой защиты титула: «На меня многое давит, но и на Гана тоже. Это его третий титульник. Он уже дважды облажался»
Том Аспиналл высказался о давлении накануне титульного боя.
«Не только я нахожусь под давлением, это будет третий титульный бой Сирила Гана. Он уже дважды облажался.
Да, на меня многое давит, но и на него тоже. Я не хочу, чтобы меня избивали перед миллионами людей, поэтому давление есть всегда», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Напомним, Аспиналл проведет первую защиту титула против Сирила Гана 25 октября в Абу-Даби.
Ган проиграл титульные бои Фрэнсису Нганну (январь 2022-го) и Джону Джонсу (март 2023-го).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
