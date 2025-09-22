  • Спортс
  • Аспиналл – о давлении из-за первой защиты титула: «На меня многое давит, но и на Гана тоже. Это его третий титульник. Он уже дважды облажался»
2

Аспиналл – о давлении из-за первой защиты титула: «На меня многое давит, но и на Гана тоже. Это его третий титульник. Он уже дважды облажался»

Том Аспиналл высказался о давлении накануне титульного боя.

«Не только я нахожусь под давлением, это будет третий титульный бой Сирила Гана. Он уже дважды облажался.

Да, на меня многое давит, но и на него тоже. Я не хочу, чтобы меня избивали перед миллионами людей, поэтому давление есть всегда», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Напомним, Аспиналл проведет первую защиту титула против Сирила Гана 25 октября в Абу-Даби.

Ган проиграл титульные бои Фрэнсису Нганну (январь 2022-го) и Джону Джонсу (март 2023-го).

Том Аспиналл: «В UFC мне много раз говорили: «Бой с Джоном Джонсом будет через три месяца»

Аспиналл – о бое Волкова и Алмейды: «Александр находится в отличной форме. Я бы отдал предпочтение ему»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
6 декабря 2024, 17:30