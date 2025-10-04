«Он станет величайшим бойцом в истории дивизиона». Биспинг дал прогноз на главные бои турнира UFC 320

Майкл Биспинг назвал победителей главных боев турнира UFC 320.

«Магомед Анкалаев – большой фаворит в поединке с Алексом Перейрой . И у этого есть объяснение. В прошлый раз он победил: был больше и сильнее, контролировал его у сетки, наносил более сильные удары. Думаю, что история повторится, а Магомед снова выйдет из октагона победителем.

В соглавном событии подерутся Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген . Слушайте, Кори – очень техничный боец, он умеет абсолютно все. У него очень высокий бойцовский IQ.

Но Мераб – сумасшедший человек. Он будет оказывать давление, проводить тейкдауны – и в итоге защитит пояс. Однажды мы все будем называть его величайшим бойцом в истории дивизиона», – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг .

Турнир UFC 320 состоится в ночь с 4 на 5 октября в городе Лас-Вегас, штат Невада.

Уиттакер считает, что Двалишвили победит Сэндхагена, а Перейра проиграет Анкалаеву

Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?