1

Уиттакер считает, что Двалишвили победит Сэндхагена, а Перейра проиграет Анкалаеву

Роберт Уиттакер назвал победителей главных боев турнира UFC 320.

UFC 320 состоится в ночь с 4 на 5 октября в городе Лас-Вегас, штат Невада. В главном событии пройдет реванш за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.

В соглавном событии обладатель пояса организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили встретится с Кори Сэндхагеном.

«Вам не кажется, что о поединке Двалишвили и Сэндхагена говорят слишком мало? Это ведь такой крутой бой. Мы, конечно, все понимаем, чем он закончится. Но это все равно классное противостояние.

Хочу, чтобы безумный забег Мераба продолжался. Понимаете? Не хочется, чтобы его история закончилась. Бой Анкалаева и Перейры? Тут, скорее всего, победит Анкалаев. Скорее всего», – сказал боец среднего веса UFC Роберт Уиттакер.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Jai McAllister: BOXING & MMA
