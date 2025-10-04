Видео
Анкалаев и Перейра провели финальную дуэль взглядов перед реваншем на UFC 320

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра провели финальную дуэль взглядов.

Поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе возглавит 320-й номерной турнир промоушена, который состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.

Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся в марте – тогда россиянин победил единогласным решением судей.

Взвешивание перед UFC 320: Анкалаев и Перейра показали одинаковые цифры, Двалишвили тяжелее Сэндхагена

Анкалаев – самый скучный чемпион UFC из России?

