«Уверен, что получу титульник». Усман планирует подраться с победителем боя Маддалена – Махачев

Камару Усман планирует подраться с победителем боя Маддалена – Махачев.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

«Если Джек защитит пояс в бою с Исламом, то ему нужно будет закрепить статус лица нового поколения и выйти против человека с большим именем. Выйти против человека, который долгое время был лучшим бойцом дивизиона. Речь, конечно, про меня. А если победит Ислам, то тогда все захотят увидеть поединок двух лидеров рейтинга P4P.

Так что я уверен, что получу титульник. Я уже сделал свою работу, доказал, что все еще могу конкурировать с лучшими. Я все еще «тот самый парень» – вышел в клетку и показал это. Так что переживать мне не о чем», – сказал бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман .

Хавьер Мендес: «Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама»

Колби Ковингтон: «Если Махачев сможет повалить Маддалену и контролировать его, то справится. Согласен, что он фаворит»