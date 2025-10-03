Битвы взглядов перед UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили – Сэндхаген и другие

В рамках турнира UFC 320 прошли битвы взглядов его участников.

Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября в городе Лас-Вегас, штат Невада. В главном событии пройдет реванш за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой .

В соглавном событии обладатель пояса организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили встретится с Кори Сэндхагеном .

