Битвы взглядов перед UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили – Сэндхаген и другие
В рамках турнира UFC 320 прошли битвы взглядов его участников.
Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября в городе Лас-Вегас, штат Невада. В главном событии пройдет реванш за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.
В соглавном событии обладатель пояса организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили встретится с Кори Сэндхагеном.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
