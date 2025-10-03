Видео
0

Битвы взглядов перед UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили – Сэндхаген и другие

В рамках турнира UFC 320 прошли битвы взглядов его участников.

Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября в городе Лас-Вегас, штат Невада. В главном событии пройдет реванш за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.

В соглавном событии обладатель пояса организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили встретится с Кори Сэндхагеном.

Слабости Анкалаева – как взломать чемпиона UFC?

Перейра с детства пахал на шиномонтаже – даже бросил школу и привозил туда пояс UFC

Кто победит в реванше Анкалаев – Перейра?580 голосов
Магомед АнкалаевМагомед Анкалаев
Алекс ПерейраАлекс Перейра
НичьяЯн Блахович
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
logoUFC
logoМагомед Анкалаев
logoМераб Двалишвили
logoАлекс Перейра
logoКори Сэндхаген
logoХалил Раунтри
logoUFC 320
logoMMA
logoИржи Прохазка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб Двалишвили: «Хочу нокаутировать Сэндхагена. Думаю, 90% поединка пройдет в стойке»
728 сентября, 18:28
Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»
928 сентября, 07:59
Уиттакер считает, что Двалишвили победит Сэндхагена, а Перейра проиграет Анкалаеву
227 сентября, 13:40
Главные новости
Волкан Оздемир проведет бой с Алонзо Мэнифилдом на турнире UFC в Катаре
10 минут назад
PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым
16сегодня, 06:15
Конор Макгрегор: «Для подготовки к бою в Белом доме мне нужно шесть месяцев»
14вчера, 18:14
Джефф Монсон: «Больно от того, что не могу увидеть своих детей в США. Но отказ от гражданства – одно из лучших решений в жизни»
9вчера, 17:03
Экс-боец UFC Брендан Шауб: «Анкалаев вредит UFC. Он не умеет работать с микрофоном, а его трешток плох»
39вчера, 15:35
Халил Раунтри: «Я готов ко всему. Готов к кровавому бою»
3вчера, 15:15
Белал – о бое с Гэрри: «Я хотел Макгрегора в Белом доме, но этот тоже подойдет»
6вчера, 14:13
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
95вчера, 13:56
Уайт – о турнире в Белом доме: «Только на замену газона нужно 700 тысяч долларов»
2вчера, 13:25
Арман Царукян: «Хукер – смешной, как и его высказывания. Шансов у него не вижу»
8вчера, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30