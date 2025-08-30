Нейт Диаз – о возвращении в бои: «Я хочу драться три раза в год, но все, черт возьми, забронированы. Не с кем бороться»

Нейт Диаз объяснил, почему затягивается его возвращение в спорт.

«Все потенциальные соперники заняты. Не с кем бороться. Я хочу драться три раза в год, но все, черт возьми, забронированы. Это всего лишь вопрос времени. Хочу вернуться как можно скорее, но такова ситуация», – сказал боец UFC Нейт Диаз .

Напомним, 40-летний Диаз не дрался с сентября 2022-го, когда задушил в четвертом раунде поединка на UFC 279 Тони Фергюсона.

Нейт Диаз: «Хочу ли трилогию с Конором? Да, конечно»

Экс-боец UFC Жаирзиньо Розенстрайк нокаутировал Ракима Кливленда и стал первым чемпионом Dirty Boxing Championship в тяжелом весе