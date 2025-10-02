16

Конор Макгрегор: «Сделка заключена. Макгрегор подерется в Белом доме на 250-летие Америки»

Конор Макгрегор рассказал, что согласовал бой в Белом доме.

«Сделка заключена, подписана, доставлена. Макгрегор подерется в Белом доме на 250-летие Америки», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Ранее Конор заявил, что подерется на турнире UFC в Белом доме с Майклом Чендлером. Последний бой он провел в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне-2026. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Конор Макгрегор: «$100 млн за бой в Белом доме, 100 «золотых виз» США для меня, семьи и друзей»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
logoКонор Макгрегор
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Хьюз: «Я разочаровался в Коноре. Это уже не тот человек, которого мы когда-то знали»
330 сентября, 09:43
Конор Макгрегор: «Не веду переговоры с UFC о поединке на территории Белого дома. В этот раз мы договариваемся с США от имени Ирландии»
2028 сентября, 16:48
Майкл Чендлер: «С удовольствием бы врезал Конору по лицу на лужайке Белого дома. Но если он больше не вернется, то желаю ему всего наилучшего»
427 сентября, 16:25
Главные новости
Дэн Хукер: «Ничего не знаю о Царукяне, но ненавижу все, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос»
12 минут назад
Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз показали одинаковый вес – 70,3 кг
21 минуту назад
Мераб Двалишвили получил именную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов
146 минут назадФото
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
30сегодня, 07:09
PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым
7сегодня, 07:00
Белал Мухаммад проведет бой против Иэна Гэрри 22 ноября в Катаре
12вчера, 20:54Фото
Арман Царукян подерется с Дэном Хукером 22 ноября в Катаре
9вчера, 20:45Фото
Перейра – о важности победы над Анкалаевым: «Ничто не сравнится с боем против Адесаньи, учитывая всю нашу предысторию»
1вчера, 18:00
Денис Тюлюлин: «Считаю, что в семью должны приходить деньги, а откуда они – это никого ##### не должно»
9вчера, 17:13
Тюлюлин – о жизни в США до UFC: «Работал курьером и грузчиком. $1,5 тысячи у меня уходило на жилье, остальное – на продукты»
4вчера, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30