Конор Макгрегор: «Сделка заключена. Макгрегор подерется в Белом доме на 250-летие Америки»

Конор Макгрегор рассказал, что согласовал бой в Белом доме.

«Сделка заключена, подписана, доставлена. Макгрегор подерется в Белом доме на 250-летие Америки», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Ранее Конор заявил, что подерется на турнире UFC в Белом доме с Майклом Чендлером. Последний бой он провел в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне-2026. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Конор Макгрегор: «$100 млн за бой в Белом доме, 100 «золотых виз» США для меня, семьи и друзей»