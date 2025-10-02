Магомед Анкалаев: «Через два-три боя перейду в тяжелый вес»

Магомед Анкалаев рассказал, когда перейдет в тяжелую весовую категорию.

«С возрастом вес увеличивается, даже сейчас я гоняю много. Через два-три боя перейду в тяжелый вес.

Против кого хочу провести следующие защиты? Топ-3 рейтинга. Всегда принимаю любой вызов, не отказываюсь ни от каких соперников», – сказал чемпион UFC Магомед Анкалаев.

Реванш Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева пройдет в ночь на 5 октября в рамках UFC 320.

