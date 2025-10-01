  • Спортс
  • Денис Тюлюлин: «Считаю, что в семью должны приходить деньги, а откуда они – это никого ##### не должно»
3

Денис Тюлюлин: «Считаю, что в семью должны приходить деньги, а откуда они – это никого ##### не должно»

Денис Тюлюлин признался, что не переживает о своей статистике в UFC.

«От карьеры в UFC у меня осталась только радость, что я был там, получил этот опыт. Были парни, кто приходил туда со статистикой лучше, чем у меня (например, 15-0), а уходили с 15-5, так что никаких сожалений у меня, разумеется, нет.

Мне нужны были деньги, чтобы обеспечить семью, маму, и я их зарабатывал. На мой взгляд, люди неправильно оценивают эти вещи, говорят: «Он проиграл три раза подряд, ему надо заканчивать». Получается, у этого человека три плохих дня в году. Сколько у вас из 300 рабочих дней в офисе были плохими? Разве после этого надо заканчивать?

Люди не понимают, о чем говорят. Я даже дома это особо не обсуждаю. Считаю, что в семью должны приходить деньги, а откуда они – это никого ##### [волновать] не должно», – сказал экс-боец UFC Денис Тюлюлин в интервью Вадиму Тихомирову.

Напомним, на счету Тюлюлина шесть боев в UFC: одна победа и пять поражений.

Тюлюлин – о жизни в США до UFC: «Работал курьером и грузчиком. $1,5 тысячи у меня уходило на жилье, остальное – на продукты»

«Откуда в семью идут деньги, никого ##### не должно». Его уволили из UFC за плохие результаты – а он счастлив

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Денис Тюлюлин
