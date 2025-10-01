Усман – о стиле Анкалаева: «Не понимаю, почему все продолжают воспринимать Магомеда как дагестанского борца. Он не из тех парней, которые повалят тебя и будут бить по лицу из партера»

Камару Усман считает Магомеда Анкалаева нетипичным дагестанским бойцом.

«Не понимаю, почему все продолжают воспринимать Анкалаева как дагестанского борца. Это не так. У него свой собственный стиль – он любит бить, разбирать соперников на части. Магомед не из тех парней, которые повалят тебя и будут бить по лицу из партера.

Мы видели, как он изо всех сил пытался перевести Перейру в первом бою. Этого не случилось. Анкалаев – отличный и опытный ударник, ему комфортно в этом. Он дерется так уже много лет. Он понимает, что тоже устанет, пытаясь постоянно перевести оппонента», – сказал экс-чемпион UFC Камару Усман .

Напомним, реванш Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева возглавит UFC 320, который состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.

