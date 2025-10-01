Тюлюлин – о жизни в США до UFC: «Работал курьером и грузчиком. $1,5 тысячи у меня уходило на жилье, остальное – на продукты»

Денис Тюлюлин рассказал о жизни в США до UFC.

«Я поехал в США по определенным обстоятельствам, планировал заработать немного и не думал, что все так произойдет. На тот момент провести месяц в Лас-Вегасе стоило примерно $2,5 тысячи. Я снимал комнату в доме у одной женщины с двумя детьми и собакой. Работал курьером, грузчиком и тренировался в Xtreme Couture с ребятами.

Ездил на «Фольксвагене Джета» за $700, иногда приезжал на тренировки с Муслимом Салиховым, если он подвозил. Либо на этой же машине. Развозил еду, но в Америке это выглядит чуть не так, как у нас. Там не надо звонить в дверь. Приехал на машине, оставил возле дома и поехал дальше. 1,5 тысячи у меня уходило на жилье, остальное – на продукты.

И потом мой товарищ, Ринат Фахретдинов, сказал мне, что у Алиасхаба [Хизриева] слетел соперник. Я предложил одному из менеджеров, кто был у нас в зале, свою кандидатуру и через несколько часов узнал, что меня одобрили», – сказал экс-боец UFC Денис Тюлюлин в интервью Вадиму Тихомирову.

Напомним, Тюлюлин дебютировал в UFC в марте 2022-го, досрочно проиграв Алиасхабу Хизриеву. На его счету шесть боев в промоушене: одна победа и пять поражений.

