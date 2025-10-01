Усман Нурмагомедов – о подготовке к реваншу с Хьюзом: «Теперь я сосредоточился на борьбе и своих сильных сторонах. Меня не беспокоит защита»

Усман Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Полом Хьюзом.

«После прошлого боя мы изменили много вещей. Теперь я сосредоточился на борьбе и своих сильных сторонах. Меня не беспокоит защита. Если люди хотят увидеть, как я его повалю, то сделаю это. Теперь это будет просто», – сказал чемпион PFL Усман Нурмагомедов .

Пол Хьюз проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей в январе. Реванш состоится 3 октября в Дубае.

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели битву взглядов перед боем

Усман Нурмагомедов: «Я даже не представляю, как я могу проиграть Хьюзу в реванше»