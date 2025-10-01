Усман Нурмагомедов – о подготовке к реваншу с Хьюзом: «Теперь я сосредоточился на борьбе и своих сильных сторонах. Меня не беспокоит защита»
Усман Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Полом Хьюзом.
«После прошлого боя мы изменили много вещей. Теперь я сосредоточился на борьбе и своих сильных сторонах. Меня не беспокоит защита. Если люди хотят увидеть, как я его повалю, то сделаю это. Теперь это будет просто», – сказал чемпион PFL Усман Нурмагомедов.
Пол Хьюз проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей в январе. Реванш состоится 3 октября в Дубае.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер PFL
