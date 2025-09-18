Усман Нурмагомедов: «Я даже не представляю, как я могу проиграть Хьюзу в реванше»

Усман Нурмагомедов поделился ожиданиями от реванша с Полом Хьюзом.

«Я проводил сложный лагерь. Мне помогала моя команда, мои друзья. Я настроен на реванш. Я даже не представляю, как я могу проиграть в реванше. Первый бой – это не то, что я хотел и видел. Но второй – большая разница по сравнению с первым. Теперь я готов умереть в клетке. Это моя ментальность.

Перед этим боем я хочу сказать только одно: «Будь готов, я иду! Это будет совсем другой Усман. Это будет один из лучших бойцов на планете», – сказал чемпион PFL Усман Нурмагомедов.

Пол Хьюз проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей в январе. Реванш состоится 3 октября в Дубае.

