  • Усман Нурмагомедов: «Хьюз как спарринг-партнер, не больше. Он ничего не может мне предложить»
Усман Нурмагомедов: «Хьюз как спарринг-партнер, не больше. Он ничего не может мне предложить»

Усман Нурмагомедов назвал Пола Хьюза «спарринг-партнером».

«Простой может стать ошибкой? Не считаю так. Я тренировался все это время. Я не думаю, что Хьюз мне что-то предложит. Он как спарринг-партнер, не больше. Он ничего не может мне предложить.

Изменилось ли мое мнение о бое? Да. Я действительно уважаю его. Уважаю  как бойца. Возможно, мне не хватило этого перед первым боем. И это было моей ошибкой. Но больше я ее не повторю.

Первый бой не был близким. Почему вы не обращаете внимания на судей? Я не проиграл ни одного раунда. Даже те раунды, которые в итоге отдали Хьюзу, были ничейными. Будет здорово побить его снова. Но первый поединок не был близким», – сказал чемпион PFL Усман Нурмагомедов.

Пол Хьюз проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей в январе. Реванш состоится 3 октября в Дубае.

Усман Нурмагомедов – о трэш-токе Хьюза: «Он похож на Конора. Хабиб забрал его душу, и он продолжает говорить, хотя никого это и не волнует»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
