Перейра – о перерыве в семь месяцев между боями: «Мое тело начало стареть. Может быть, это время было именно тем, что мне нужно»
Алекс Перейра считает, что семь месяцев без боев пошли ему на пользу.
«Я работал с самой юности. Никогда не был без дела, всегда чем-то занимался. Я просто чувствовал, что мне нужно оставаться активным и продолжать работать. Но сказался совокупный эффект – мое тело начало стареть. Может быть, эти семь месяцев [между боями] были именно тем, что мне нужно», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, последний бой Перейры состоялся 9 марта – Алекс проиграл Магомеду Анкалаеву единогласным решением судей в поединке за пояс полутяжелого дивизиона. Реванш состоится в ночь на 5 октября.
Перейра с детства пахал на шиномонтаже – ради нее бросил школу и привозил туда пояс UFC
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости