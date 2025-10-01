  • Спортс
Перейра – о перерыве в семь месяцев между боями: «Мое тело начало стареть. Может быть, это время было именно тем, что мне нужно»

Алекс Перейра считает, что семь месяцев без боев пошли ему на пользу.

«Я работал с самой юности. Никогда не был без дела, всегда чем-то занимался. Я просто чувствовал, что мне нужно оставаться активным и продолжать работать. Но сказался совокупный эффект – мое тело начало стареть. Может быть, эти семь месяцев [между боями] были именно тем, что мне нужно», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, последний бой Перейры состоялся 9 марта – Алекс проиграл Магомеду Анкалаеву единогласным решением судей в поединке за пояс полутяжелого дивизиона. Реванш состоится в ночь на 5 октября.

Перейра с детства пахал на шиномонтаже – ради нее бросил школу и привозил туда пояс UFC

UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
