Перейра – о поединке Аспиналла и Гана: «Сирил будет осторожным и подвижным»
Алекс Перейра считает, что Ган будет много двигаться в бою с Аспиналлом.
«Том дрался со многими агрессивными бойцами, но я думаю, что Ган – тот парень, который будет много двигаться. Он будет осторожным. Посмотрим, как все пойдет», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Том Аспиналл и Сирил Ган подерутся 25 октября в главном событии UFC 321.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
