Перейра – о поединке Аспиналла и Гана: «Сирил будет осторожным и подвижным»

Алекс Перейра считает, что Ган будет много двигаться в бою с Аспиналлом.

«Том дрался со многими агрессивными бойцами, но я думаю, что Ган – тот парень, который будет много двигаться. Он будет осторожным. Посмотрим, как все пойдет», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Том Аспиналл и Сирил Ган подерутся 25 октября в главном событии UFC 321.

Том Аспиналл: «Думаю, Анкалаев снова победит Перейру»

Перейра с детства пахал на шиномонтаже – ради нее бросил школу и привозил туда пояс UFC