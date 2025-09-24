Чарльз Оливейра: «Гамрот, спасибо, что принял бой. Остальные только трепались и просто хотели шумихи»

Чарльз Оливейра похвалил Матеуша Гамрота за готовность заменить Физиева.

«Гамрот – тот парень, с которым мы идем на войну. Остальные просто хотели шумихи, они только трепались. Но это часть бизнеса. Они думают, что так все и работает. Матеуш, спасибо, что принял бой. Лев голоден, встретимся в клетке», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Ранее UFC официально анонсировали поединок Оливейры и Гамрота в главном событии UFC Rio 11 октября.

Изначально соперником Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев , но он снялся из-за травмы.

