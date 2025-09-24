3

Чарльз Оливейра подерется с Матеушем Гамротом в главном событии UFC Rio 11 октября

UFC официально объявили, что Гамрот подерется с Оливейрой на UFC Rio.

Изначально соперником Чарльза Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев, но он снялся из-за травмы.

Азербайджанца заменит поляк Матеуш Гамрот (25-3).

Гамрот в мае победил Людовита Кляйна единогласным решением судей.

Напомним, турнир пройдет в Рио-де-Жанейро 11 октября.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
