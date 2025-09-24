Чарльз Оливейра подерется с Матеушем Гамротом в главном событии UFC Rio 11 октября
UFC официально объявили, что Гамрот подерется с Оливейрой на UFC Rio.
Изначально соперником Чарльза Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев, но он снялся из-за травмы.
Азербайджанца заменит поляк Матеуш Гамрот (25-3).
Гамрот в мае победил Людовита Кляйна единогласным решением судей.
Напомним, турнир пройдет в Рио-де-Жанейро 11 октября.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
