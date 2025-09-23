Алешандре Пантожа: «Оливейра возвращается слишком рано после поражения от Топурии. И сгонка веса для него слишком тяжелая»

Алешандре Пантожа дал совет Чарльзу Оливейре.

«Думаю, все понимают, что он возвращается слишком рано после поражения нокаутом от Топурии. Сгонка веса для него, возможно, слишком тяжелая. Когда ты сильно гоняешь вес, вся вода уходит. А в мозге тоже есть вода. Если пересушишь организм – сделаешь себя уязвимым.

Переход в полусредний вес все бы упростил», – сказал чемпион UFC Алешандре Пантожа.

Ранее Рафаэль Физиев снялся с поединка против Чарльза Оливейры на UFC Rio. Новый соперник бразильца до сих пор не объявлен. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 октября.

