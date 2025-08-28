Мераб Двалишвили: «Если мы с Умаром снова подеремся, я уничтожу его. В этот раз я выбью из него все дерьмо»
Мераб Двалишвили рассказал, что будет, если он снова подерется с Умаром.
«Если он заслужит титульный бой и мы снова подеремся, я уничтожу его. В этот раз я выбью из него все дерьмо», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Поединок между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым состоялся в январе. Мераб победил единогласным решением судей.
Мераб хочет подраться с Яном в декабре – это будет четвертый бой Двалишвили в 2025 году
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FULL SEND PODCAST
