Мераб Двалишвили: «Если мы с Умаром снова подеремся, я уничтожу его. В этот раз я выбью из него все дерьмо»

Мераб Двалишвили рассказал, что будет, если он снова подерется с Умаром.

«Если он заслужит титульный бой и мы снова подеремся, я уничтожу его. В этот раз я выбью из него все дерьмо», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Поединок между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым состоялся в январе. Мераб победил единогласным решением судей.

Мераб хочет подраться с Яном в декабре – это будет четвертый бой Двалишвили в 2025 году