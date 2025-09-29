0

Али Хейбати хочет в декабре дебютировать в PFL: «Будет турнир в Дубае. Хочу там драться»

Али Хейбати хочет дебютировать в PFL в декабре.

«В конце года хочу в PFL драться. Есть менеджер и Пуя Рахмани помогает. В конце декабря PFL проведут турнир в Дубае. Возможно, там буду драться. Хочу этого», – сказал боец MMA Али Хейбати.

Ранее Хейбати выступал в турнирах Hardcore MMA, «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и лиги «Наше Дело».

Вадим Немков: «Готовлюсь к Феррейре с августа. Изначально в PFL сказали, что бой могут назначить на ноябрь»

Главная звезда ММА в Саудовской Аравии – женщина. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса и обожает Конора

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
Али Хейбати
logoMMA
PFL
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
PFL Europe 3: Амин Аюб нокаутировал Кевени Лопеса и другие бои
26 сентября, 19:25
Вадим Немков подерется с Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Бой состоится 13 декабря в Лионе
1124 сентября, 15:38
Царукян – об Усмане Нурмагомедове: «Он обязательно будет в топах UFC. Сильнейший легковес за пределами промоушена»
219 сентября, 07:45
Главные новости
Сегодня день рождения Александра Волкановски. Ему исполнилось 37 лет
3сегодня, 11:35
Марк Дакаскос – о потенциальном бое в 61: «Может быть, у меня еще есть шанс победить Чака Норриса. Но он до сих пор хорошо двигается»
2сегодня, 11:15
Масвидаль вызвал Эдвардса: «Леон, я выбью из тебя все дерьмо в Белом доме. Точно так же, как Америка надрала задницу Англии»
3сегодня, 11:02
Анкалаев – в соцсетях: «Будьте готовы стать свидетелями чего-то особенного. Без оправданий, все или ничего»
13сегодня, 10:31
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
21сегодня, 10:00
Марк Дакаскос: «Смотрел с детьми бой Хабиба и Конора – это было очень интересно. Мы все поклонники Нурмагомедова»
3сегодня, 09:53
Перейра – о поединке с Анкалаевым: «Думал, что побеждаю. Все видели, что не так уж Магомед и страшен. Потому я и получил реванш»
3сегодня, 09:16
Анкалаев – о первом бое с Перейрой: «Алекс испугался, глаза все выдавали. А я никогда не был так спокоен, как в том поединке»
1сегодня, 08:39
Валиев считает, что Забит был бы фаворитом в бою с Топурией: «Он очень хорошо работает с низкими ребятами. С Холлоуэем было бы сложнее»
6сегодня, 08:22
Марк Дакаскос – о режиме: «Начинаю день с холодного душа. Температура 3-4 градуса, ежедневно по 10 минут»
8сегодня, 07:56
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30