Али Хейбати хочет в декабре дебютировать в PFL: «Будет турнир в Дубае. Хочу там драться»
Али Хейбати хочет дебютировать в PFL в декабре.
«В конце года хочу в PFL драться. Есть менеджер и Пуя Рахмани помогает. В конце декабря PFL проведут турнир в Дубае. Возможно, там буду драться. Хочу этого», – сказал боец MMA Али Хейбати.
Ранее Хейбати выступал в турнирах Hardcore MMA, «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и лиги «Наше Дело».
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
