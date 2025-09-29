Али Хейбати хочет в декабре дебютировать в PFL: «Будет турнир в Дубае. Хочу там драться»

Али Хейбати хочет дебютировать в PFL в декабре.

«В конце года хочу в PFL драться. Есть менеджер и Пуя Рахмани помогает. В конце декабря PFL проведут турнир в Дубае. Возможно, там буду драться. Хочу этого», – сказал боец MMA Али Хейбати .

Ранее Хейбати выступал в турнирах Hardcore MMA, «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и лиги «Наше Дело».

